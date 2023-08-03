رئيس وزراء بولندا: فاغنر تحاول زعزعة استقرار الجناح الشرقي للناتو
قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الخميس، إن قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة تتحرك بالقرب من الجناح الشرقي لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لزعزعة استقرارها.
وبدأ عدد غير محدد من مقاتلي "فاغنر" تدريبًا مع جيش روسيا البيضاء؛ ما دفع بولندا للبدء في نقل قوات يزيد قوامها على ألف جندي بالقرب من الحدود.
وأضاف مورافيتسكي بعد لقائه بالرئيس الليتواني جيتانس نوسيدا في شرق بولندا "علينا أن ندرك أن الخطوات الاستفزازية ستزيد". وتابع "مجموعة فاغنر خطيرة للغاية ويتم نقلهم إلى الجناح الشرقي لزعزعة استقراره".
من جانبه، قال نوسيدا إن عدد مقاتلي فاغنر في روسيا البيضاء ربما يزيد على 4000.
وأضاف "يجب ألا نتحدث فقط عن الإجراءات على مستوى كل دولة ولكن أيضًا... ما الذي يتعيَّن فعله إذا أصبح هذا الوضع أكثر تعقيدًا، بما في ذلك إغلاق الحدود مع روسيا البيضاء". ومضى قائلًا "يجب أن يتم هذا بطريقة منسقة بين بولندا وليتوانيا ولاتفيا".