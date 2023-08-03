رئيس وزراء بولندا: فاغنر تحاول زعزعة استقرار الجناح الشرقي للناتو

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الخميس، إن قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة تتحرك بالقرب من الجناح الشرقي لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لزعزعة استقرارها.

وبدأ عدد غير محدد من مقاتلي "فاغنر" تدريبًا مع جيش روسيا البيضاء؛ ما دفع بولندا للبدء في نقل قوات يزيد قوامها على ألف جندي بالقرب من الحدود.