الأمم المتحدة تحدث قائمة الشركات المتعاملة مع المستوطنات الإسرائيلية

وأوضحت شامدساني، في إفادة صحفية، أن قائمة الأمم المتحدة محدودة النطاق بسبب قيود الميزانية، ولم يتمكن مكتب حقوق الإنسان إلا من مراجعة القائمة الأصلية، التي تشمل 112 شركة.

ومعظم الشركات في القائمة مقرها إسرائيل، لكنها شملت أيضا شركات دولية مدرجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من بين دول أخرى.

وشركة جنرال ميلز لصناعة المواد الغذائية من بين شركتين دوليتين حُذفتا من القائمة، ومن بين الشركات التي بقيت موقعا (بوكينج دوت كوم) وإكسبيديا الإلكترونيان للسفر، وشركة (إير بي.إن.بي) لتأجير المنازل.

وبيّن مكتب حقوق الإنسان أن 13 شركة فقط من أصل 112 شركة مدرجة تعاونت معه في تحديث القائمة، من دون أن يذكر أسماءها.