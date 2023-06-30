الأمم المتحدة تحدث قائمة الشركات المتعاملة مع المستوطنات الإسرائيلية
أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية>
وشهدت القائمة الجديدة حذف 15 شركة من تلك الشركات، والإبقاء على معظم الشركات الدولية، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شامدساني.
ويأتي تحديث القائمة في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الـ15 الماضية، بما في ذلك اشتباكات دامية خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في مدن مضطربة مثل جنين واعتداءات قام بها مستوطنون إسرائيليون في القرى الفلسطينية.
وأوضحت شامدساني، في إفادة صحفية، أن قائمة الأمم المتحدة محدودة النطاق بسبب قيود الميزانية، ولم يتمكن مكتب حقوق الإنسان إلا من مراجعة القائمة الأصلية، التي تشمل 112 شركة.
ومعظم الشركات في القائمة مقرها إسرائيل، لكنها شملت أيضا شركات دولية مدرجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من بين دول أخرى.
وشركة جنرال ميلز لصناعة المواد الغذائية من بين شركتين دوليتين حُذفتا من القائمة، ومن بين الشركات التي بقيت موقعا (بوكينج دوت كوم) وإكسبيديا الإلكترونيان للسفر، وشركة (إير بي.إن.بي) لتأجير المنازل.
وبيّن مكتب حقوق الإنسان أن 13 شركة فقط من أصل 112 شركة مدرجة تعاونت معه في تحديث القائمة، من دون أن يذكر أسماءها.