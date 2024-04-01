النفط قرب أعلى مستوياته في 5 أشهر
استقرت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بالقرب من أعلى مستوياتها في 5 أشهر وسط توقعات بتراجع الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج "أوبك+" وهجمات على مصاف روسية إلى جانب بيانات قوية من قطاع الصناعات التحويلية الصيني دعمت توقعات بتحسن الطلب.
وتراجعت أسعار خام برنت 10 سنتات إلى 86.90 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4% في الأسبوع الماضي. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 3 سنتات إلى 83.14 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2% في الأسبوع الماضي.
وأفادت "رويترز" أنه من المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة اليوم الإثنين بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في إطار تحالف أوبك+ بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية يونيو/ حزيران، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص إمدادات الخام خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي.
كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ذكر يوم الجمعة، أن شركات النفط الروسية ستركز على خفض الإنتاج بدلا من الصادرات في الربع الثاني من العام من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بشكل عادل مع الدول الأعضاء الأخرى في "أوبك+".
واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة عددا من مصافي النفط الروسية، الأمر الذي من المتوقع أن يخفض صادرات الوقود الروسية.
كما تلقت الأسعار دعما بعد أن أظهر مسح رسمي للمصانع، أمس الأحد، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في 6 أشهر في مارس/آذار، ما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، حتى مع استمرار ضغط الأزمة في قطاع العقارات على الاقتصاد.