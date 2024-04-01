النفط قرب أعلى مستوياته في 5 أشهر

استقرت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بالقرب من أعلى مستوياتها في 5 أشهر وسط توقعات بتراجع الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج "أوبك+" وهجمات على مصاف روسية إلى جانب بيانات قوية من قطاع الصناعات التحويلية الصيني دعمت توقعات بتحسن الطلب.

وتراجعت أسعار خام برنت 10 سنتات إلى 86.90 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4% في الأسبوع الماضي. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 3 سنتات إلى 83.14 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2% في الأسبوع الماضي.

وأفادت "رويترز" أنه من المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة اليوم الإثنين بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في إطار تحالف أوبك+ بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية يونيو/ حزيران، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص إمدادات الخام خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي.