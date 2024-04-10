كاميرون: موقف بريطانيا من مبيعات الأسلحة لإسرائيل لم يتغير

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن موقف بلاده من مبيعات الأسلحة لإسرائيل لم يتغير، بعد أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير البريطاني قوله، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي في واشنطن، إن "أحدث تقييم يبقي الوضع لدينا بشأن تراخيص التصدير من دون تغيير، وهذا يتوافق مع المشورة التي تلقيتها أنا ووزراء آخرون".

وتابع كاميرون: "وكما هو الحال دائمًا، سنواصل مراجعة الموقف".