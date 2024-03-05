لوموند: يساريو إسرائيل يبحثون عن بديل للحرب

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "اليسار الإسرائيلي يواجه عقبات كبيرة في تحدي الوضع الراهن، إلا أن هناك اعترافا متزايدا أن الطريق إلى الأمن والسلام يتطلب أكثر من مجرد العمل العسكري".

وأوضحت أنه "بينما يكافح الإسرائيليون في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، يتكثف البحث عن بديل للحرب، ما يوفر بصيص أمل بمستقبل أكثر سلاما".

واعتبرت أن الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، أدت إلى "إسكات الأصوات القليلة في اليسار التي تدعو إلى حل سلمي للصراع مع الفلسطينيين"، أما الذين يجرؤون على التحدث علنا ضد إسرائيل يُوصفون بـ"الخونة".

ونقلت الصحيفة أجواء مظاهرة في شارع "كابلان" في تل أبيب، طالب المتظاهرون فيها باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ"فشله في حماية البلاد من هجوم حماس".