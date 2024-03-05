لوموند: يساريو إسرائيل يبحثون عن بديل للحرب
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "اليسار الإسرائيلي يواجه عقبات كبيرة في تحدي الوضع الراهن، إلا أن هناك اعترافا متزايدا أن الطريق إلى الأمن والسلام يتطلب أكثر من مجرد العمل العسكري".
وأوضحت أنه "بينما يكافح الإسرائيليون في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، يتكثف البحث عن بديل للحرب، ما يوفر بصيص أمل بمستقبل أكثر سلاما".
واعتبرت أن الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، أدت إلى "إسكات الأصوات القليلة في اليسار التي تدعو إلى حل سلمي للصراع مع الفلسطينيين"، أما الذين يجرؤون على التحدث علنا ضد إسرائيل يُوصفون بـ"الخونة".
ونقلت الصحيفة أجواء مظاهرة في شارع "كابلان" في تل أبيب، طالب المتظاهرون فيها باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ"فشله في حماية البلاد من هجوم حماس".
وبحسب الصحيفة، كان المتظاهرون، وأغلبهم من اليسار الوسطي، قد شاركوا في مظاهرات ضد محاولات نتنياهو المزعومة لتقويض الديمقراطية من خلال الإصلاحات القضائية، و"لم تكن مسألة وضع الأراضي الفلسطينية، من غزة التي تسيطر عليها حماس إلى الضفة الغربية المحتلة، مصدر قلق رئيسٍ إلا بعد هجوم السابع من أكتوبر".
وخاطب الجنرال المتقاعد ونائب رئيس الأركان السابق يائير جولان الحشد؛ ما يشير إلى تحول محتمل في السياسة الإسرائيلية، إذ يمثل جولان، الذي يهدف إلى قيادة حزب العمل في الانتخابات التمهيدية المقبلة، تقليدًا متلاشيًا في السياسة الإسرائيلية، ويكافح حزب العمل، الذي كان مهيمناً ذات يوم، للحفاظ على أهميته ويفكر في الاندماج مع حزب "ميريتس" اليساري لإعادة بناء كتلة يسارية.
ورغم فوضى التظاهرة، "ترتفع الأصوات المناهضة للاحتلال، ويرى بعض المتظاهرين أن المخاوف الأمنية يجب معالجتها إلى جانب قضايا الرعاية الاجتماعية"، لكن "خيبة الأمل تجاه الأحزاب اليسارية التقليدية عميقة، وتغذيها عقود من العنف والمناورات السياسية والأيديولوجيات المتغيرة"، بحسب الصحيفة.
وأكدت "لوموند" أن الأمل في حركة يسارية متجددة ينبثق من المنظمات الشعبية مثل "الوقوف معًا"، التي تسعى إلى سد الفجوة بين اليهود والعرب الإسرائيليين، وهم يعتقدون أن "فشل الحرب ضد حماس يدفع إلى إعادة تقييم سياسات إسرائيل تجاه الأراضي المحتلة".
وأوضحت الصحيفة أن الشكوك لا تزال واسعة النطاق، فالعديد من الإسرائيليين، الذين أصيبوا بصدمات نفسية من صراعات الماضي وتأثروا بالخطاب اليميني، يشعرون بالقلق من الدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين، والمشاعر السائدة هي فرض الحلول الأحادية الجانب بدلاً من مواصلة المفاوضات المطولة، مؤكدة أنه على الرغم من هذه التحديات، هناك أصوات تطالب بالعودة إلى الحوار السياسي والتفاوض.
وتدعو شخصيات مثل يائير جولان إلى إيجاد حل سياسي للصراع، مدركة أنه لا يمكن كسر دائرة العنف إلا من خلال الحوار مع الممثلين الفلسطينيين.