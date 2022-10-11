ماذا حدث لمحمد صلاح منذ تجديد عقده برقم ضخم مع ليفربول؟

يعاني ليفربول خاصة النجم المصري محمد صلاح من تراجع في الأداء؛ مما تسبب في تراجع ترتيب الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة أمام آرسنال في ملعب الإمارات.

وعاد ليفربول في النتيجة مرتين لكنه خسر 3-2 أمام آرسنال في مباراة مثيرة يوم الأحد الماضي؛ ليتأزم وضعه بصورة أكبر في الدوري الإنجليزي، إذ يبتعد بفارق 14 نقطة عن النادي اللندني المتصدر.

ويواجه ليفربول، صاحب المركز العاشر بعشر نقاط من ثماني مباريات، أسوأ بداية لموسم منذ أن تولى المدير الفني الألماني يورغن كلوب المسؤولية قبل سبع سنوات.

ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر سيتي، الأحد المقبل، وهو ما لا يمهله وقتا كافيا لترتيب الأوراق خاصة بعد إصابة الكولومبي لويس دياز وغيابه عن المباريات إلى ما بعد كأس العالم.

وعقب المباراة تلقى كلوب أسئلة في المؤتمر الصحفي عن النجم المصري تحديدا، حيث سأله أحدهم عن سبب استبدال صلاح قبل 21 دقيقة من النهاية، وجاء رد المدير الفني الألماني: "كان علينا الدفاع على مستوى عالٍ وحاولنا وضع (جوردان هندرسون) في هذا الجانب. صلاح قام بعمل لا يصدق.

"هذا في بعض الأحيان يكون مكثفًا للغاية واعتقدنا أن هذا هو السبب في أننا يمكن أن نفعل ذلك معه، ما زلنا نرغب في الفوز حتى عندما أبعدنا المهاجم".

وبحسب دايلي ميل: "من المؤكد أن كلوب كان أكثر حرصًا على التحدث عن تقنية حكم الفيديو المساعد ومهارات غابرييل جيسوس التمثيلية، لكن السؤال عن صلاح كان له هدف. في المباراة التي نتيجتها 2-2 عند استبدال صلاح، كان ليفربول يطارد فوزًا مهمًا، ومع ذلك قرر كلوب التضحية بنقطة ارتكاز هجوم ليفربول على مدار المواسم الخمسة الماضية".

وتقول دايلي ميل: "لا عجب أن الاستبدال قوبل بهتافات عالية وساخرة من جمهور الإمارات. نعم، كافح صلاح لإحداث تأثير كبير، لكن آرسنال لم يتأثر بسحره".

عقد صلاح

بحسب دايلي ميل: "رأى ليفربول أيضًا كيف يمكن لعقد جديد ضخم أن يؤدي إلى انخفاض غريب في مستوى أفضل اللاعبين. خاصة أولئك الذين تجاوز عمرهم 30 عاما. منذ وقت ليس ببعيد، كرس كل من مسعود أوزيل وبيير إيمريك أوباميانغ مستقبلهم إلى آرسنال مقابل أجر أسبوعي ضخم. قبل فترة طويلة، كان كلاهما يكافح من أجل التألق لكن كليهما في النهاية غادر النادي".

كان تراجع صلاح غير واضح، أصبح اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول عندما وقع في يوليو/تموز عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات أنهى شهورًا من عدم اليقين والاتهامات بأن صلاح كان يغازل ريال مدريد.

وتوقع كلوب أنه مع خلو صلاح من أي إلهاء ودخوله مرحلة التركيز، فإن ليفربول سيحصد المكافآت. لكن للأسف، استمر مستوى المهاجم في انخفاض منذ النصف الثاني من الموسم الماضي.

صلاح سجل خمسة أهداف وصنع أربعة أخرى في 12 مباراة هذا الموسم، ولم يشارك أي لاعب من ليفربول في المزيد (سجل روبرتو فيرمينو خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في 11 مباراة)، لكن هزيمة الأحد الماضي قدمت المزيد من الأدلة على أن ليفربول يواجه مشاكل في حلها، وأن صلاح ليس هو القوة التي لا يمكن إيقافها ولا يمكن إسقاطها كما كان في معظم فترته في مرسيسايد، الأرقام تدعم ما تراه العيون.

وخلال أول ثماني مباريات من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل صلاح ما يقرب من نصف معدل السنوات السابقة - 0.3 هدف لكل 90 دقيقة مقارنة بمتوسط​​0.7 بين عامي 2017 و 2022. أقل فعالية أيضًا. ومن الغريب، مع ذلك، أن هذا الانخفاض لم يحدث في جميع النواحي، حيث يصنع صلاح حاليًا 0.4 هدف في المباراة - وهو أعلى من أي موسم من مواسمه في إنجلترا.

هذا العام، صنع 26 فرصة في ثماني مباريات بالدوري. أو 3.25 لعبة، أي ضعف متوسطه تقريبًا عبر الأعوام السابقة.

تغير دور صلاح لكن هذه الأرقام تشير إلى شيء أكثر دقة من مجرد تراجع بسيط في الأداء، ويقول البعض إن دور صلاح في ليفربول قد تغير قليلا، فلم يعد هناك شك أن رحيل السنغالي ساديو ماني قد زعزع استقرار خط هجوم ليفربول. كيف لا؟ نظرًا لأهمية ماني بالنسبة إلى كلوب والعلاقة التي أقامها اللاعب مع صلاح.

وأضاف بديله، داروين نونيز، نقطة محورية مختلفة أكثر تقليدية لهجوم ليفربول. على عكس ديوغو جوتا أو روبرتو فيرمينو، لا يسقط نونيز للخلف ليخلق مساحة يمكن لصلاح أن يندفع فيها.

في غضون ذلك الموسم، أجبرت الإصابة والإيقاف كلوب على تغيير مجموعته أكثر بكثير مما كان عليه في بعض المواسم السابقة.

واعتمد ميكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال على إجراء المزيد من التغييرات في الفريق لمواجهة ليفربول وخاصة صلاح، حيث اختار تاكهيرو تومياسو في الظهير الأيسر للتعامل مع تهديد صلاح.

واعترف أرتيتا بعد ذلك قائلا: "التفكير في القيام بذلك ضد صلاح والقيام به في الواقع هو قصة مختلفة"، لكنها نجحت.

صلاح لم يكن له أي دور في أي من هدفي ليفربول وكان لديه عدد قليل من المحاولات أيضًا. استغرق الأمر ما يقرب من 15 دقيقة حتى تتاح له الفرصة الأولى حيث فاز الدولي الياباني في الصراع مع قائد الفراعنة.

وأثار ذلك هتافات كبيرة من الإمارات، وهو نوع من الاستجابة المرحة التي استقبلت استبدال صلاح بعد يوم محبط لجماهير ليفربول.