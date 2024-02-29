في بث وثقه "تيك توك".. شاب لبناني يُفاجأ بغارة إسرائيلية على منزله (فيديو)

وتصاعد القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية منذ بداية حرب غزة في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد دفع هذا التصعيد عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود إلى إخلاء منازلهم.

كما تسبب بمقتل 286 شخصًا على الأقل في جنوب لبنان، بينهم 197 عنصرًا من حزب الله و44 مدنيًّا.

أما في إسرائيل، فقد أحصى الجيش مقتل 10 جنود و6 مدنيين.