روجر: طموحنا الفوز على الأهلي العملاق

القاهرة - أكد روجر دي سا المدير الفني لفريق أورلاندو الجنوب إفريقي، الذي سيواجه فريق الأهلي المصري، الأحد المقبل في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا في ملعب الجونة على ساحل البحر الأحمر، أن الأهلي أقوى فرق المجموعة والمرشح القوي للتاهل للدور قبل النهائي نظراً لخبراته الكبيرة في تلك البطولة التي احتكرها لمدة سبع سنوات وعدد النجوم الكبار التي تحظه به صفوفه.

وأضاف روجر أنه يعرف عدد من نجوم الأهلي مثل جميع عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء وخاصة محمد أبوتريكة ووائل جمعة، مبدياً سعادته بإعتزال لاعب بحجم بركات الذي يقول عنه أنه أذكي لاعب رأيته في حياتي.

وتابع مدرب أورلاند إنه يسعى ويتمنى الفوز على الأهلي، وهذا ليس حلماً فكرة القدم لا تعرف المستحيل، ومتعتها في مفاجاتها وبالتالي يسعى كل فريق للفوز واحترام قدرات المنافسين، ويعرف جيداً الظروف التي تمر بها مصر من إضطرابات ومظاهرات و نفى طلب ناديه، عدم لعب المباراة بعد تأخر الأهلي في تحديد الملعب التي ستقام عليه تلك المواجهة.

وقال روجر دي سا: "أننا لم نعترض علي شيء وطلب الأهلي الخاص بتأجيل المباراة جاء متاخراً جداً وكنا قد حجزنا كل شيء فلم نستطع الموافقة ولكننا نعرف الظروف التي تمر بها مصر أعقاب ثورة ومتفهمين لذلك وسنواجه الأهلي بالجونه رغم الرحلة المرهقة حتى الغردقة والتي أستغرقت ما يزيد عن 15 ساعة".

ويخوض فريق أورلاند بيراتس بطل جنوب افريقيا تدريبه الأخير السبت على ملعب الجونة الذي تقام عليه مباراته أمام الاهلي في الجولة الثانية من دورى المجموعات الأفريقي، وكان الفريق قد حرص على التدريب الجمعة بالملعب الفرعي لاستاد الجونة رغم رحلة الطيران المرهقة التي أستغرقت ما يقارب 15 ساعة تخللها ترانزيت بمطار القاهرة.

ووصلت الجمعة بعثة الفريق الأول لنادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي لمنتجع الجونه إستعداداً لمواجهة الأهلي وسيطرت علي بعثة أبناء (البافانا بافانا) حالة من الإرهاق الشديد بسبب طول الرحلة وكثرة التنقلات لدرجة ان جميع اللاعبين دخلوا في نوم عميق لمجرد تحرك الطائرة التي أقلتهم من مطار القاهرة إلي الغردقة.