توقيف "القاتل الرئيس" للمخرج الإيراني داريوش مهرجوئي

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الخميس، أنها أوقفت "القاتل الرئيس" للمخرج داريوش مهرجوئي، الذي قضى وزوجته السبت طعنًا بسكين في ظروف غامضة، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن الشرطة أن "فحوصًا فنية واستجوابات متقاطعة" أتاحت "التعرف على القاتل الرئيس من بين مَن أوقفتهم الشرطة".

وأضافت أنّ "الاستجوابات لا تزال جارية لتحديد الشركاء في هذه الجريمة ومعرفة الجوانب الخفية منها".

وقُتل المساهم في شهرة السينما الإيرانية حول العالم ومخرج فيلم "البقرة" عام 1969، عن عمر يناهز 83 عامًا مساء السبت، مع زوجته وحيدة محمدي فر، وهي كاتبة سيناريو تبلغ 54 عامًا، داخل منزلهما في كرج غربي العاصمة الإيرانية.

وقالت وكالة "ميزان أون لاين" القضائية إنّ الشرطة أوقفت عشرة أشخاص في إطار التحقيقات، دون توفير تفاصيل عن ملابسات ودوافع جريمة القتل المزدوجة.

وحضر عدد كبير من المخرجين والفنانين الإيرانيين الأربعاء مراسم تشييع مهرجوئي وزوجته في طهران، في مقدّمهم جعفر بناهي ومسعود كيميايي ومحمد رسول آف وبهمان فرمانارا.

واستبعد وزير الداخلية أحمد وحيدي الأربعاء وجود أي "صلة بين مقتل مهرجوئي وسلسلة اغتيالات" طالت مثقفين معارضين في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ارتكبتها الشرطة السرية في البلاد.

ونسبت الحكومة هذه الجرائم إلى "عناصر خارجة عن السيطرة" في وزارة الاستخبارات، حُكم عليهم بالسجن لفترات وصلت إلى المؤبد.