تايمز: خسارة الوليد بن طلال

وقالت الصحيفة "بموجب خسارة الوليد بن طلال القضية المرفوعة ضده، فإن القاضي البريطاني أمر الملياردير السعودي بدفع 10 مليون دولار المتعلقة بصفقة بيع طائرة خاصة فاخرة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي".
وأضافت الصحيفة "سيدة اعمال اردنية تدعى دعد شرعب رفعت دعوى قضائية على الوليد بن طلال قالت فيها انها لم تحصل على أي عمولة لوساطتها في صفقة بيع طائرة القذافي التي تمت عام 2006 مقابل 120 مليون دولار".
وحكم القاضي بيتر سميث لصالح سيدة الأعمال التي أصدرت بيانا تطالب فيه الوليد بتنفيذ قرار المحكمة، كما رأي القاضي أن شهادة الوليد "غير مقنعة".