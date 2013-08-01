تايمز: خسارة الوليد بن طلال

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الصحيفة تنشر تقريراً حول خسارة الوليد بن طلال 10 ملايين دولار أمريكي في قضية مرفوعة ضده من سيدة أردنية، نظرتها محكمة بريطانية.