غزة ترفض محادثات السلام

حركة المقاومة الإسلامية حماس تنظم مظاهرة في القطاع احتجاجا على استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في واشنطن.

غزة- نظمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة مظاهرة الثلاثاء احتجاجا على استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في واشنطن بعد توقف دام نحو ثلاثة اعوام.

وشارك عشرات من اعضاء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مسيرة في شوارع غزة للتعبير عن رفضهم لإستئناف محادثات السلام مع إسرائيل.

واستؤنفت المحادثات بعد وساطة مكثفة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري لاقناع الجانبين بالعودة الى المحادثات على امل ايجاد حل للصراع القائم منذ عشرات السنين.

وردد المتظاهرون الذين لوحوا بالأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين هتافات تنديد بالمفاوضات.

وعبرت حماس عن معارضتها لمحادثات السلام.