عجز الميزان التجاري للأردن ينخفض 1.5%

وأظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة الأردنية الخميس أن تراجع مستورادات النفط والحبوب والحديد خفضت قيمة الواردات في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 3.75 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012.

وأظهرت البيانات أن اجمالي صادرات الأردن بلغ في الربع الأول من العام الحالي 1.34 مليار دينار بنسبة ارتفاع قدرها 1.9 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2012 إذ زادت مبيعات الأسمدة والألبسة والبوتاس الخام إلى دول مجاورة.

ويشمل بيان الصادرات إعادة التصدير لدول مجاورة والتي ارتفعت قيمتها بنسبة 10 بالمئة إلى 213.7 مليون دينار.

ويعتبر استمرار العجز التجاري وتزايد عجز الميزانية من أكبر بواعث القلق بالنسبة لصناع السياسات في الأردن.

وعادة ما يغطي الأردن عجز ميزان المعاملات الجارية بتدفقات الاستثمارات الاجنبية القوية ومنها تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج وبخاصة في دول الخليج العربية.

لكن تلك المصادر تضررت العام منذ العام 2011 أيضا نظرا لأجواء عدم التيقن فى المنطقة بسبب الاضطرابات السياسية.

واحتل العراق المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات بقيمة بلغت 190.4 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 50 بالمئة.