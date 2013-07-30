عادل إمام يخفي أجره ليتهرب من الضرائب

إرم - (خاص) من أحمد السماحي

كشف الفنان خليل مرسي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية أن النجم عادل إمام حصل على 33 مليون جنية مصري أي ما يعادل 5 مليون دولار نظير بطولة مسلسل" العراف" تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، لكن الشركة المنتجة أعلنت أن العقد بمبلغ 10 مليون جنية فقط، حتى تضطر النقابة للقبول بتحصيل الرسم النسبي وقيمته 2%على المبلغ الذى تم ذكره، لأنه ليس فى يدها وسائل آخرى للحصول على العقد الحقيقي.

إخفاء الزعيم لأجره أثار جدلا كبيرا بين الفنانيين والجمهور المصري، وانقسمت الآراء حول قضية ارتفاع أجور نجمات ونجوم الشاشة الفضية، فبعض الفنانيين ومنهم " سمية الخشاب وإلهام شاهين وليلى علوي" يروا أن المسألة عرض وطلب وأن من حق النجم أن يحدد الأجر الذي يتناسب مع مكانته بين الجمهور ومع شركات الإعلان.

في حين أن البعض الآخر من المؤلفين والمخرجين يروا أن إرتفاع أجور النجمات والنجوم يؤثر على بنود مهمة أخرى في ميزانية العمل كالديكور والملابس وتأجير أماكن مفتوحة وأجور باقي الفنانين.

المؤلف كرم النجار أكد لـ " إرم" أن كل ما ينشر فى الصحف من أجور للنجوم أرقام وهمية، وأنها تدخل فى إطار مفاخرة النجوم فيما بينهم، والأرقام الحقيقية هي التي نسمعها عن محمود عبدالعزيز، وعادل أمام، ونور الشريف، ويحيى الفخراني، وليلى علوي، ويسرا، وفيما عدا هؤلاء لا يصدق رقما عن نجم، ولا يصدق أحدا، وهذا لأن كل نجم من النجوم الذين ذكرهم يضمن لعمله أرباحا تفوق ما تم إنفاقه عليه بمراحل.

واعتبر المخرج محمد النجار تصريحات النجوم بالأجور الفلكية مجرد أرقام وهمية، وقال: أعتقد أن الحل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة والحد من ارتفاع أجور النجوم بهذا الشكل الذى نسمع عنه، هو أن تنشط مصلحة الضرائب فى ملاحقة هؤلاء، وتقف على هذه الأرقام وتطلب تحصيل نسبة منها.

وأشارا لمنتج إسماعيل كتكت إلى أن مسألة أجر النجوم يجب أن تتوقف على العرض والطلب، فهي مسألة اقتصادية بحتة، وعموما فإن سوق الإنتاج تعرض في الفترة الأخيرة إلى عدة ضربات أدت إلى ضعف العملية الشرائية، وتوقف الإنتاج في بعض الدول العربية، خاصة تلك التي شهدت ثورات الربيع العربي.

وأوضح أن الممثل من العناصر الأساسية في الإنتاج، وطالما تعرضت العملية الإنتاجية لانتكاسة فلابد أن تتأثر أجور الفنانين، وبالفعل تنازل بعضهم عن الأجور العالية، التي كانوا يحصلون عليها، بينما رفض البعض الآخر المساس بأجره .

فاتن عمرو ربة منزل ، أشارت إلى أنها صدمت عندما علمت أن النجم الكبير عادل إمام الذي تعتبره نجمها المفضل يتهرب من الضرائب، ويخفي آجره الحقيقي، وطلبت منه أن يخرج عن صمته ويطلع للجمهور ليعلن أجره الحقيقي.