انتحار المغني الكوري تشوي سونغ بونغ
عثرت السلطات في كوريا الجنوبية على جثة المغني، تشوي سونغ بونغ، الذي أنهى حياته عن عمر 33 عامًا، مساء الأربعاء.
وتُرجِّح الشرطة انتحار المغني، لكنها أعلنت أنها ستواصل التحقيقات بشأن ملابسات الواقعة.
وكان المغني الكوري ترك رسالة مُطوَّلة، عبَّر فيها عن امتنانه للحب الذي تلقاه من جمهوره منذ سطوع نجمه عام 2011، حتى اللحظة التي قصد فيه إزهاق روحه. وقدَّم في الرسالة ،أيضًا، اعتذارَه عن "أخطائه الحمقاء لكلّ مَن أصابهم بضرر"، وفق تعبيره.
وتطرَّق في الرسالة إلى حملة التبرعات الزائفة التي أطلقها في عام 2021، وادَّعى فيها إصابته بالسرطان من أجل جمع الأموال من جمهوره، قبل أن يتم كشف حيلته؛ ما أدى إلى خسارته جماهيرية كبيرة.
وأكد في رسالته الأخيرة "إعادته جميع أموال حملته الزائفة لأصحابها"، مشددًا على أنه "يرغب في دفع ثمن أخطائه". وقد ختم رسالته بالقول: "(..) على الرغم من أن أنفاسي تتوقف الآن، فإنني آسف لرحلة حياة رائعة".