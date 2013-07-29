عباس يزور مصر وسط اضطرابات سياسية

القاهرة- زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاهرة الاثنين حيث عقد أول اجتماع مع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور منذ توليه منصبه.
وكان عباس هنأ منصور بعد ادائه اليمين الدستورية في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
ومن المتوقع ان يبحث عباس العلاقات بين الجانبين المصري والفلسطيني.
وتأتي زيارة عباس وسط اضطرابات تشهدها مصر منذ عزل مرسي. وقتل ما لا يقل عن 72 من انصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول السبت خلال اشتباكات مع قوات الأمن.
وقالت جماعة الاخوان انها ستنظم مظاهرات باتجاه مقر المخابرات الحربية مجدداً الاثنين الأمر الذي يثير احتمال وقوع مزيد من العنف.
ورأى مراسل لرويترز آلاف المعتصمين عند مسجد رابعة العدوية يتحركون من المكان.