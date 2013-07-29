مصر تدعم إعلان الدولة الفلسطينية

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

أكد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المصرية إن مؤسسة الرئاسة الجديدة تدعم بكل قوة إعلان الدولة الفلسطينية بحدودها الواضحة وعاصمتها القدس الشريف، وتدعم المصالحة بين الأطراف الفلسطينية المختلفة، وأنه لا يوجد مستفيد من استمرار الانقسام بين فتح وحماس إلاّ أعداء الشعب الفلسطيني.

وأضاف المسلماني خلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين أن موقف الرئاسة الواضح والذي تم تأكيده في لقاء الرئيس عدلي منصور بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الإثنين، "أننا ندين أي بناء للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية، أو تغيير الواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وأن مصر تقف مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

كما أكد المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المصرية: "إننا في الرئاسة الجديدة لمصر في عملنا بالقضية الفلسطينية لا نفرق بين أحد منهم، ونبذل جهدًا كبيراً من أجل المصالحة الفلسطينية، ونريد أن يكون الفسلطينيون على كلمة سواء من أجل بناء الدولة الموحدة، ليس لدينا موقف معين من أحد الأطراف الفلسطينية، وليس لدينا حقد ضد أحد".