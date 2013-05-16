أسرة سعودية تقيم زفاف ابنتها صباحاً

الرياض – ريمون القس

قال والد العروس: "لقد عقدنا العزم بالاتفاق مع أهل العريس لإقامة حفل الزفاف صباحاً (الساعة العاشرة)، حيث ضمنا توفر صالة العرس بسهولة وبتكلفة منخفضة، إلا أننا نخشى عدم ضمان حضور كافة المدعوين لعدم اعتيادهم حضور عرس في الصباح".

تتمنى العائلة من هذه الخطوة غير المسبوقة تجنب بعض المشاكل مثل "السهر لمنتصف الليل وخاصة الجانب النسائي وندرة توفر صالات الأفراح المرغوبة مع ارتفاع تكلفتها وغيرها من المشكلات المادية والنفسية".

وأشار والد العروس لصحيفة "الرياض" إلى أهمية تغيير بعض العادات والتقاليد الخاصة بالأعراس في السعودية حيث العرس الصباحي سيريحهم من "هموم العرس المسائي الذي لا ينتهي إلا وجه الفجر وما يسببه من إرهاق للأسر وخاصة النساء اللاتي اعتدن على حضور حفلات العرس منتصف الليل الساعة الثانية عشرة والبقاء حتى الفجر تاركات أطفالهن في رعاية غيرهن من الخدم ونحوهم".

وحول مدى توقعات إقبال المجتمع للعرس الصباحي، قالت والدة الفتاة إن الكثير من الأقارب والمعارف الذين أخبرناهم بقرارنا بدأوا بالتفكير والتخطيط لإقامة حفلات زواج صباحية منتظرين ما تألو إليه نتائج تجربتنا التي أتوقع أن تكلل بالنجاح والتوفيق.