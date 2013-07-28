مقتل 8 من عناصر القاعدة في غارة باليمن

ابين – (خاص) عبداللاه سُميح

قتل 8 أشخاص من عناصر تنظيم القاعدة في غارة جوية شنتها طائرة يشتبه بأنها أمريكية في ساعة متأخرة من مساء السبت بالقرب من وادي ضيقة، بمديرية المحفد، بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وقال مصدر قبلي في المنطقة لـ"إرم" أن الطائرة الأمريكية شنت غارتها على سيارتين تقلان عدداً من عناصر تنظيم القاعدة، كانوا في طريقهم إلى محافظة شبوة المحاذية للمنطقة، وأسفرت الغارة عن مقتل 8 أشخاص على الفور، كما شوهدت أشلاء متناثرة.

ويضيف المصدر :"هرعنا إلى المنطقة التي استهدفتها الغارة وكانت النيران قد نشبت في إحدى السيارتين والأخرى تضررت بالكامل، وشاهدنا أشلاء للقتلى، وبعد دقائق وصلت مجموعة مسلحة وطلبت منا مغادرة المكان، وفرضت طوقاً على موقع الحادثة، ثم قاموا بانتشال الجثث وغادروا المكان".

وكان مصدر أمني قد قال أن عدد القتلى يفوق 4 أشخاص، مرجحاً أن الغارة قد استهدفت موكباً لقيادي في تنظيم القاعدة وعدد من مرافقيه.

ويعتبر وادي ضيقة بمديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين أحد أهم المعاقل التي لجأ إليها مسلحو تنظيم القاعدة في اليمن، عقب استعادة الجيش اليمني ومسلحو اللجان الشعبية – الأهلية – السيطرة على زنجبار عاصمة المحافظة في منتصف يوليو/ تموز الماضي من العام الماضي.

وسبق أن سيطرت القاعدة على محافظة أبين في أواخر مايو/ أيار من العام 2011، إبان الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وخاضت حرباً ضد الجيش اليمني لمدة عام كامل تسببت في نزوح أكثر من مائة ألف شخص، إضافة إلى تدمير البنى التحتية للمحافظة.