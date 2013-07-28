إحباط تهريب أسلحة ومخدرات قادمة لمصر

القاهرة – (خاص) محمد عبد الحميد

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة‏ أن عناصر من قوات حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية قد تمكنت بالتنسيق مع القوات البحرية من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة المهربة عبر البحر المتوسط، بالمنطقة شرق مدينة السلوم بمسافة (18) كم.

وقد تم ضبط أحد القوارب السريعة مزود بموتور بدون أي بيانات وعليه شخصان ومحمل بكميات من الأسلحة والذخائر والأقراص المخدرة وبحصر المضبوطات وجدت كالآتي: عدد (32) بندقية آلية، عدد (41) خزنة بندقية آلية،عدد (16) بندقية قناصة FN وعدد (5) خزنة بندقية قناصة FN ، عدد (11) رشاش كلاشنكوف، وعدد (5) بندقية خرطوش، عدد (10,000) طلقة 7,62 × 39 مم وعدد (5,500) طلقة 7,62 × 51 مم، عدد (200) طلقة خرطوش وعدد (2) RBG،و عدد (300,000) قرص لعقار الترامادول المخ وقد تم العرض على النيابة المختصة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المضبوطات .