برشلونة الأكثر شعبية في فيسبوك وتويتر

أبوظبي – سليم سطاس

يعتبر فريق برشلونة أكثر الأندية الرياضية شهرة على موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، وذلك وفقاً لدراسة دولية جديدة أجرتها "زينيث أوبتيميديا "و"سبونسرشيب إنتيليجنس".

و تصدر النادي الإسباني قائمة تصنيف الفرق الرياضية على شبكة التواصل الاجتماعي، حيث حصد 43 مليون من المعجبين على موقع فيس بوك، و9.1 مليون على تويتر. واحتل الفريق المنافس ريال مدريد المركز الثاني، برصيد 38 مليون مشجع على فيس بوك و7.9 مليون على تويتر.

وتعتبر أندية كرة القدم وكرة السلة أكبر العلامات التجارية على شبكة التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت فرق كرة القدم المراكز الأربعة الأولى على فيسبوك، كما وحصلت سبعة أندية أوروبية لكرة القدم على المراتب السبعة الأولى ضمن قائمة العشرة الأوائل، أما المراتب الثلاث الأخرى فتوزعت بين فريق من فرق الفورمولا 1 من إيطاليا واثنين من أندية كرة السلة من الولايات المتحدة الأميركية.

وتنتشر كرة السلة الأميركية بشكل أكبر في موقع تويتر، حيث سجلّت أربعة مراكز في قائمة العشرة الأوائل، في حين احتلت الأندية الأوربية المراكز الستة المتبقية، ومن ضمنها أربعة فرق ضمن قائمة الخمسة الأوائل.

وسيطرت أندية كرة القدم الأوروبية على صدارة قائمة "دوري التواصل الاجتماعي" كونها تمتلك منصة معجبين دولية واسعة. وكانت الفرق الخمسة الأولى على فيس بوك هي برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإيه سي ميلان. وحصلت هذه الفرق على 31% من معجبيها من البرازيل والهند وإندونسيا والمكسيك والولايات المتحدة، و7% فقط من الدول التي توجد فيها هذه الأندية، أي إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.

ومن الفرق الأخرى ضمن قائمة العشرة الأوائل على موقع فيس بوك، فريق فيراري، وتعمل صفحة فريق فيراري بنشر المحتوى بمعدل ست مرات على فيس بوك و20 مرة على تويتر يومياً.