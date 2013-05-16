إندبندنت: إنجاز علمي جديد

نشرت الصحيفة البريطانية خبرا حول ما قالت إنه "إنجاز علمي كبير" في مجال الاستنساخ، بعد أن تمكن الباحثون للمرة الأولى من تحويل خلايا بشرية إلى خلايا جذعية جنينية.

وقالت الصحيفة إن التقنية المستخدمة في هذا الإنجاز مشابهة للتقنية التي استخدمت لاستنساخ النعجة "دولي" قبل نحو 17 عاما، من أجل الحصول على الخلايا الجذعية التي ستحل مكان الأنسجة التالفة.

ووصف الباحثون هذا النجاح بأنه نقطة تحول كبيرة، وقالوا إن هذا الإنجاز يمثل خطوة نحو مداواة مرضى الشلل الرعاشي، ومكافحة أمراض القلب والتصلب المتعدد، والعديد من الأمراض الأخرى.