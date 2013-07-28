"أم بي سي" تقيم أمسية سحور لنجوم الفن

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أجواء من الألفة والمحبة تجمع الفنانين والدبلوماسيين بالإضافة إلى كبار الشخصيات بدعوة من رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC في أمسية سحور رمضانية شملت نجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي في فندق ميناء السلام في دبي.