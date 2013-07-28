"أم بي سي" تقيم أمسية سحور لنجوم الفن

دبي - تألّق ليل دبي بنجوم الفن والدراما، إلى الدبلوماسيين والرسميين وكبار الشخصيات، الذين تحلّقوا إلى جانب أهل الصحافة والإعلام، ووجوه وعائلة "مجموعة MBC" وأصدقائها، في لقاءٍ جامعٍ قدموا إليه خصيصاً من عددٍ من البلدان والعواصم العربية، تلبيةً لدعوة رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم لأمسية سحورٍ رمضاني عائليٍّ بامتياز.
وخلال الحفل، تجاذب المدعوّون أطراف الحديث في أجواء من الأُلفة والمحبّة، مُتبادلين فيما بينهم الآراء والتعليقات حول المسلسلات والبرامج التي تُعرض على شاشات "MBC1" و"MBC دراما" و"MBC مصر" خلال رمضان، ومُستحضرين المَشاهد واللقطات التي جمعتهم وأثّرت فيهم، وحصدت متابعتهم وإعجابهم.