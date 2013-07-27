أرباح البنك العربي تشهد ارتفاعاً

عمّان - قال البنك العربي أكبر مصرف في الاردن وأحد أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، أن أرباحه الصافية في النصف الأول من العام زادت بنسبة 7.5 بالمئة الي 387 مليون دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك في بيان: "الاداء المتميز الذي حققته مجموعة البنك العربي في النصف الأول من العام 2013 يعكس التطور الإيجابي في أداء فروع البنك العربي في الاسواق الرئيسة وخاصة في الاسواق الخليجية."

وقال مسؤولون بالبنك اليوم أنهم يتوقعون نمواً في خانة العشرات للأرباح الصافية في 2013.

واضافوا ان نتائج العام بأكمله سيدعمها انخفاض كبير في المخصصات مقارنة مع العام الماضي ونمو مطرد في صافي دخل العمليات.