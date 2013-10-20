تصاعد الدعوات لإقتحام الأقصى بدءا من اليوم

القدس- (خاص) من أحمد ملحم

إقتحم مستوطنون صبيحة الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات صغيرة تحت حماية شرطة الإحتلال الإسرائيلي ووسط دعوات المنظمات اليهودية إلى تكثيف إقتحام المسجد إبتداءا من اليوم عقب إنتهاء عيد الأضحى المبارك.

ونظّمت مجموعة من منظمات "الهيكل" إعتصاما أمام بوابة المغاربة تضامنا مع المتطرف يهودا غليك إثر منعه من إقتحام الأقصى لمدة ستة أشهر بأمر من شرطة الإحتلال بمشاركة عدد من قادة وحاخامات المنظمات اليهودية.

وطالب الحاخام يسرائيل آرائيل بإلغاء القرار فورا وعدم التضييق على أي يهودي ينوي الصلاة في جبل الهيكل حسب زعمه، على أن يتم مناقشة القرار في جلسة الكنيست الأربعاء المقبل.

من جانبها دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان صحفي مؤسسات المجتمع الدولي ذات الإختصاص بسرعة التدخل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تتعرض للإنتهاكات اليومية وحماية المواطنين الفلسطينيين من الإعتداءات المتكررة.

وكان عشرات المستوطنين إقتحموا الاثنين الماضي " يوم وقفة عرفات" المسجد الأقصى المبارك ورفعوا العلم الإسرائيلي فيه وقاموا برقصات غنائية وطقوس تلمودية في باحاته رغم تصدي المصلين والمرابطين لهم.

ويشهد المسجد الأقصى إقتحامات متكررة شبه يومية من المستوطنين وعناصر جيش الإحتلال، حيث يقومون بجولة في أرجاء المسجد وباحاته في خطوة لإستفزاز مشاعر المصلين والمرابطين.

وتأتي هذه الدعوات والإقتحامات بعدما كشفت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث النقاب عن مسودة إقتراح ومخطط لتقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى وإقامة كنيس يهودي على خمس مساحته من الجهة الشرقية .

وتتضمن مسودة الإقتراح تخصيص مساحة تقدر بخمس المسجد الأقصى لإقامة كنيس يهودي يمتد من محاذاة مدخل المصلى المرواني في الجهة الجنوبية الشرقية مرورا بمنطقة باب الرحمة وإنتهاءا عند باب الأسباط أقصى الجهة الشرقية الشمالية من المسجد.

وأوضحت المؤسسة انه حسب المخطط سيتم توزيع مساحات لإقامة الصلوات اليهودية الفردية وأخرى للجماعية وفق أوقات زمانية محددة موزعة على أيام الأسبوع وأخرى على مواسم الأعياد والمناسبات.