فيديو..روائي مصري يتعرض لهجوم من الإخوان في باريس

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أحد الحاضرين يثير سؤالا حول الوضع السياسي في مصر بعد عزل محمد مرسي، ثم هاجت الجماهير مرددة: "يسقط يسقط حكم العسكر"، ليرد عليهم علاء الاسواني: "يسقط يسقط حكم المرشد".