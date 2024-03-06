بمسلسلين إذاعيين.. صفاء أبو السعود تعود للتمثيل بعد غياب طويل‎

تعود الفنانة المصرية صفاء أبو السعود للتمثيل بعد غياب طويل، وذلك من خلال مسلسلين إذاعيين، أولهما بعنوان "حمادة قلب الأسد"، والثاني سيتم الإعلان عنه خلال أيام، واللذان سيعرضان بالموسم الرمضاني 2024.

و"حمادة قلب الأسد" بطولة الفنان خالد سرحان والفنانة مروة عبدالمنعم، تأليف وإخراج عمرو عبده دياب.

من جانبه، كشف الفنان خالد سرحان، لـ "إرم نيوز"، تفاصيل المسلسل، لافتا إلى أنه يجسد شخصية تسمى "حمادة قلب الأسد"، وهو مسلسل خيالي لكنه طريف للغاية وكوميدي، ومناسب للعائلة، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور، على حد وصفه.

وأشار سرحان إلى أنه تم تصوير يوم واحد، وسيتم تصوير اليوم الثاني السبت المقبل، معربا عن سعادته بمشاركة فنانة كبيرة مثل صفاء أبو السعود وباقي فريق العمل.

وكان آخر أعمال صفاء أبو السعود المسلسل الإذاعي "أيام عز"، الذي دارت قصته حول الطبقات والمفاهيم الاجتماعية، من خلال شخصية "عز" المرأة الكادحة التي تعيش القهر والمعاناة طيلة حياتها، وهي تنتقل من مرحلة عمرية لأخرى.