ميسي يعرض على عارضة أزياء المال مقابل المتعه

إسبانيا - أكدت عارضة الأزياء الباراغوانية الشهيرة لاريسا ريكيلمي في برنامج تلفزيون الواقع (Puranoticia) وفي تصريحات خطيرة جدا أن ميسي عرض عليها المتعة مقابل المال ولكنها رفضت.

ولم تكتفي لاريسا بذلك بل أكدت أن العديد من لاعبي المنتخب البرازيلي وبرشلونة عرضوا عليها نفس العرض ولكنها تمنعت أيضا، كما أشارت إلى العديد من الشخصيات الشهيرة في مختلف بلدان العالم .

ووصلت الأمور حد الجنون مع لاريسا ريكيلمي عندما قالت للمذيع التلفزيوني بالحرف الواحد: "سأقول لك شيئا أقوى من كل شيء، رئيس بلدي بدون تفاصيل حول الإسم والعام الذي تم فيه ذلك، عرض علي أن اسافرمعه في رحلة سرية إلى مكان ما، ولكنني لست إمرأة سهلة، وأنا لا أبيع نفسي".

وختمت عارضة الأزياء المثيرة للجدل تصريحها الخطير بجملتها الشهيرة: أنا لست (bombachita)" وتعني بالعربية فتاة سريعة.