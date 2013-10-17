إسرائيل تدعو لعدم تخفيف العقوبات عن إيران

القدس- ردت إسرائيل على التقارير التي تفيد باستعداد إيران للتوصل لتسوية في المحادثات النووية في جنيف الأربعاء بدعوة القوى الغربية إلى ابقاء العقوبات الاقتصادية حتى تتخلى طهران عن برنامجها النووي الذي تشتبه واشنطن وحلفاؤها في انه يهدف لانتاج أسلحة نووية.

وفي رسالة ارسلت من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال مسؤول إسرائيلي كبير طالبا عدم نشر إسمه "يجب اختبار إيران بأفعالها وليس بمقترحاتها."

وأضاف المسؤول "حتى اتخاذ خطوات مهمة تثبت ان إيران تفكك برنامجها النووي العسكري يجب أن يواصل المجتمع الدولي عقوباته عليها."

ووصفت الولايات المتحدة المحادثات في جنيف بأنها الأكثر جدية وصراحة حتى الآن لكن مسؤولا أمريكيا قال انه لم يحدث فيما يبدو تضييق لفجوة الخلافات بين طهران والدول الست في المفاوضات بشأن برنامجها النووي. ومن المقرر عقد مباحثات للمتابعة في السابع والثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وتقول طهران ان برنامجها النووي سلمي يهدف لتوليد الكهرباء وانتاج نظائر مشعة للأغراض الطبية.

وكان نتنياهو قال ان إسرائيل لن تقبل أن تصبح إيران قوة نووية ولمح إلى أن بلاده قد تلجأ إلى القيام بعمل عسكري والتصرف بمفردها للحيولة دون حدوث ذلك.