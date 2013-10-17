البيت الابيض: الاقتراح النووي الايراني جاد ومهم

واشنطن- قال البيت الابيض الأربعاء ان الاقتراح الذي قدمه المفاوضون الإيرانيون في جنيف بخصوص الملف النووي الإيراني يظهر مستوى من الجدية والمضمون لم تشهده الولايات المتحدة من قبل.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان الاقتراح الإيراني مفيد جداً لكنه حذر من انه "يجب الا يتوقع احد انفراجة بين عشية وضحاها."

وظهر الاقتراح الايراني في جنيف حيث اجتمع مفاوضون كبار من إيران والقوى العالمية الست هذا الاسبوع بعد أقل من شهر على مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الإيراني حسن روحاني في أعلى اتصال بين البلدين منذ عقود.

وقال كارني "وجدنا العرض الايراني مفيدا." واضاف "كان الاقتراح الايراني اقتراحا جديدا بمستوى من الجدية والمضمون لم نشهده من قبل."

ورفض اعطاء تفاصيل عن الاقتراح.

وقال "يجب الا يتوقع احد انفراجة بين عشية وضحاها. هذه قضايا معقدة. إنها أمور فنية وكما قال الرئيس فان تاريخ انعدام الثقة عميق جدا."