بريطانيا تصدر 50 ألف طن من الشعير للسعودية

لندن- قالت جمعية أوبن فيلد التعاونية للمزارعين في بريطانيا، الإثنين إنه تم تحميل شحنة تزن 50 ألف طن من الشعير للشحن إلى السعودية، أكبر مستورد له في العالم.

وجرى التحميل في ميناء بورت بيري للحبوب في جنوب غرب انكلترا.

وقدرت وزارة الزراعة البريطانية محصول البلاد من الشعير هذا العام بنحو 7.1 مليون طن بزيادة 29 % عن الموسم السابق.

وتشير بيانات الجمارك إلى أن بريطانيا صدرت 42 ألف طن من الشعير للسعودية في موسم 2012-2013 (تموز/ يوليو/ وحزيران/ يونيو).

والسعودية من المتوقع أن تستورد 7.5 مليون طن في 2013-2014 انخفاضا من 8 ملايين في الموسم السابق وفق بيانات مجلس الحبوب العالمي.

وقالت اوبن فيلد إنه تم بالفعل شحن جزء من فائض الشعير البريطاني هذا العام إلى دول بشمال افريقيا لاسيما تونس وليبيا.