رئيس الوزراء الروسي يقيل رئيس وكالة الفضاء الاتحادية

موسكو - أقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف رئيس وكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوزموس) فلاديمير بوبوفكين الخميس بعد ثلاثة أشهر من محاولة إطلاق فاشلة لأقمار صناعية.

وعيّن ميدفيديف أولج اوستابينكو وهو نائب سابق لوزير الدفاع خلفاً لبوبوفكين وقال له "آمل أن نتغلب بتعيينك على عدد من المشكلات التي شهدناها للأسف في نشاط روسكوزموس".

ونفى بوبوفكين وهو مسؤول بارز سابق بوزارة الدفاع تقارير إعلامية وردت في وقت سابق هذا العام تفيد أنه نقل إلى مستشفى بعد دخوله في شجار وهو مخمور في مكتبه.

وخسرت روسيا نحو 200 مليون دولار بعد تحطم صاروخ يحمل أقماراً صناعية بعد إطلاقه بفترة وجيزة من منصة إطلاق باكونور التي تستأجرها روسيا في قازاخستان في يوليو/ تموز الماضي.

وقال ميدفيديف في ذلك الوقت إنّ روسيا خسرت عشرة أقمار صناعية في سبع محاولات إطلاق فاشلة في أقل من عام.

وكتب ديمتري روجوزين نائب رئيس الوزراء الذي يتابع القطاع الدفاعي في الحكومة على حسابه على تويتر يقول إنّ بوبوفكين سيعيّن في منصب كبير في قطاع الفضاء الروسي.