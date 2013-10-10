رئيس تشيلسي ينتقد القواعد المالية الجديدة

لندن- أ كد بروس باك رئيس مجلس إدارة تشيلسي الإنكليزي أن القواعد التي تجبر الأندية الأوروبية على تقليص خسائرها المالية سيصعب مهمة الأندية الصغيرة في المنافسة على الدخول ضمن الكبار.

وفاز تشيلسي بالدوري الإنكليزي ثلاث مرات خلال الأعوام العشر الماضية بعد أن إشتراه الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش وقام بإنفاق الكثير من الأموال على شراء لاعبين.

وقال باك إن تشيلسي سيلتزم بقواعد اللعب النظيف ماليا والتي تهدف إلى تقليص خسائر الاندية لكنه يشعر أن الإجراءات أشد مما ينبغي.

وأضاف: "الأمر أشبه بعلاج إصبع مكسور عن طريق بتر الذراع".

وأكد أن هذا النظام سيعيق أشخاصا مثل ابراموفيتش من القدوم وتطوير الأندية.

وقال باك: "تهدف القواعد إلى الحفاظ على الوضع القائم، لكنها تقضي على أحلام أندية أصغر في الدخول ضمن أندية القمة".

لكن منتقدين لتشيلسي ومانشستر سيتي الذي يحظى بدعم إماراتي يقولون إن الإنفاق الكبير على التعاقد مع لاعبين ومنحهم رواتب عالية أدى إلى إرتفاع إنفاق الأندية إلى حد خطير.