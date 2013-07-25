هزازي يتطلع للفوز بدوري أبطال آسيا

جدة - تألق نايف هزازي مهاجم السعودية مع ناديه الجديد الشباب خلال الاستعداد لانطلاق دوري المحترفين السعودي لكرة القدم الشهر القادم لكنه يأمل أن ينقل مستواه الرائع إلى المباريات الرسمية ويفوز مع الفريق بلقب دوري أبطال آسيا.

وانتقل هزازي من الاتحاد إلى الشباب في صفقة ضخمة وأحرز ستة أهداف في ثلاث مباريات ودية، وقال هزازي في مؤتمر صحفي الأربعاء "أتمنى أن أفوز مع نادي الشباب بلقب الهداف وبلقب دوري أبطال آسيا.. أتمنى أن يوفقني الله مع الشباب سواء بتسجيل الأهداف أو إحراز الألقاب"، وأضاف اللاعب أن الأجواء الجيدة الموجودة في الشباب ستساعده على استعادة مستواه العالي السابق.

وأحرز هزازي هدفا واحدا في الدوري مع الاتحاد في الموسم الماضي لكنه استعاد مستواه قرب النهاية وقاد الفريق القادم من جدة لإحراز لقب كأس الملك بعدما هز شباك الشباب في المباراة النهائية، ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة لكن تقارير في وسائل إعلام محلية ذكرت أن المهاجم الدولي وقع عقدا لأربع سنوات مع الشباب مقابل نحو 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار).

وبلغ الشباب دور الثمانية في دوري الأبطال وسيلتقي مع كاشيوا ريسول الياباني في الذهاب بعد نحو شهر واحد، وسيبدأ هزازي مشواره مع الشباب في الدوري بمواجهة ناديه السابق الاتحاد في الجولة الافتتاحية الشهر المقبل.