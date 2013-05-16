مصر تسعى لوقف استيراد القمح في 2017

أبوظبي – سليم سطاس

قال الرئيس المصري محمد مرسي خلال احتفال بموسم الحصاد في حقل للقمح بالقرب من مدينة الإسكندرية في شمال البلاد: "معدلات محصول القمح عالية وممتازة، وأظن أننا سنصل لمليوني طن قريباً."

وأضاف قائلاً: "نستهدف خلال سنتين أن نصل إلى 11.5-12 مليون طن، وهذا ما يعادل أكثر من 80 بالمئة من احتياجنا. ونستهدف وقف الاستيراد في غضون أربع سنين".

هذا وقلصت مصر - وهي أكبر مستورد للقمح في العالم - وارداتها معولة على المحصول المحلي، وتعزيز كفاءة التخزين، لتوفير الخبز المدعم لسكان البلاد الذين يبلغ عددهم 84 مليون نسمة.

وتستورد مصر عادة نحو عشرة ملايين طن سنوياً لكنها تخطط هذا العام لشراء أربعة إلى خمسة ملايين طن فقط من الخارج، وتلبية بقية احتياجاتها بالمحصول المحلي وتقليص الكمية التي تخصصها للتخزين.