مورديتش يوصد أبواب العودة للدوري الإنكليزي

مدريد - (خاص) من أحمد نبيل

شدد نجم توتنهام هوتسبير السابق وريال مدريد الحالي لوكا مودريتش على أنه لن يعود لإنكلترا ، متمسكاً بالبقاء في النادي الملكي لحين اعتزاله.

وتلقى مورديتش عرضاً من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من أجل العودة للبريميرليغ خاصة بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو الذي جلبه من توتنهام.

وبدأ موريتش الموسم الجديد مع النادي الملكي بشكل غير طيب ، في ثاني مواسمه في الليغا بعدما انتقل إلى الريال عام 2012 قادما من "وايت هارت لين".

وشارك مورديتش في 10 مباريات هذا الموسم ضمن تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي لكنه لم يسجل حتى الآن، لكنه ليس لديه أي شك في استمراره مع الفريق الملكي لحين الاعتزال.

وقال مورديتش البالغ من العمر 28 عاماً لصحيفة "سبورتيكي نوفوستي" الكرواتية إنه ليس لديه أي شك في أن أفضل شيئ حدث له طوال مسيرته الكروية هو انتقاله لريال مدريد.

وأمام مودريتش أربعة أعوام في عقده مع العملاق المدريدي، موضحا أنه سوف يستمر مع الريال لنهاية عقده وكذلك لحين اعتزاله، قائلاً: "ريال مدريد كونه ناد كبير فعائلتي تشعر بسعادة بالغة في مدريد، رغم أنه صعب التخطيط في عالم كرة القدم إلا أني أتمنى الاعتزال مع الريال مع الفوز بالألقاب بالطبع".