أوباما يوقف تسليم مقاتلات إف-16 لمصر

واشنطن - قالت وزارة الدفاع الامريكية إن الرئيس باراك اوباما قرر وقف التسليم المقرر لطائرات اف-16 إلى مصر لفترة غير محددة وسط الاضطراب الذي اندلع بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي.

ويأتي هذا التحرك بعد أسبوعين من تقرير عن أن الولايات المتحدة تعتزم المضي قدماً في تسليم طائرات اف-16. ويظهر هذا الاجراء من جانب اوباما مدى الصعوبة التي تواجهها بلاده في الرد على الاطاحة بالرئيس مرسي وما تلاه من تصاعد في العنف.

ورفض المتحدث باسم البنتاجون جورج ليتل أن يحدد بدقة سبب التغير في الموقف لكنه أقر بما وصفه "بسيولة الموقف" على الأرض.

وقال ليتل للصحفيين "نظراً للوضع الراهن في مصر لا نعتقد أن من الملائم المضي قدماً في هذا الوقت في تسليم مقاتلات اف-16". وأضاف أن قرار اوباما اتخذ باجماع اراء فريقه للأمن القومي.

لكن البنتاجون قال إنه لا يعتقد أن من مصلحة الولايات المتحدة تجميد كل المساعدة العسكرية لمصر التي تصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار سنوياً.

وقال ليتل إنه على سبيل المثال ستمضي مناورات النجم الساطع مع مصر قدماً حسب المقرر.

وتتعامل واشنطن بحذر مع الوضع منذ الاطاحة بمرسي فلم ترحب بذلك الاجراء ولم تدنه باعتباره "انقلاباً" وقالت إنها تحتاج وقتاً لدراسة الوضع.

وإذا اعتبرت الحكومة الأمريكية ما حدث انقلاباً فإن القانون يلزمها بقطع مساعدتها لمصر.

وقال البنتاجون إن البيت الابيض ووزارة الخارجية ما زالا يدرسان كيفية تعريف عزل مرسي. وحذر ليتل "من الاستنتاجات السابقة لأوانها فيما يتعلق بتلك العملية (الخاصة بدراسة الوضع) لتحديد إن كان هناك انقلاب".

وتابع "هذا قرار اتخذ بشان مقاتلات اف-16 ولا يعكس بالضرورة ما ستكون عليه النتيجة في تلك العملية".

ودعا القائد العام للجيش المصري وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة لمنحه تفويضاً لمعالجة الاضطراب.

وتحدث وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل مع السيسي الأربعاء لابلاغه بقرار تأخير تسليم الطائرات وهي جزء من المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر. وقال ليتل إنهما بحثا أيضا دعوة السيسي لمظاهرات.