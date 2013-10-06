سرقة تلفون مبعوث الأمم المتحدة في اليمن

صنعاء- (خاص) من سفيان جبران

سربت وثيقة من شركة اتصالات قال ناشروها إنها مذكرة من الجهات الأمنية تفيد بسرقة تلفون المبعوث الدولي الخاص الى اليمن جمال بن عمر. وأشارت المذكرة إلى أن التلفون نوع "سامسونج جالسكي جراند".

وتطالب المذكرة الصادرة من محكمة غرب أمانة العاصمة شركات الاتصالات بتعقب الفاعل المجهول، الذي سرق التلفون الخاص بمكتب جمال بن عمر الكائن في عطان .

وقالت الوثيقة " إن المجني عليه جمال بن عمر مندوب أمين عام الأمم المتحدة في اليمن تعرض لسرقة تلفونه".

وأكد مكتب جمال بن عمر صحة الخبر والوثيقة التي انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ستكون هذه هي الحادثة الثانية التي يتم فيها سرقة تلفون شخصية كبيرة وهامة تتواجد في اليمن، حيث تم من قبل سرقة تلفون محمد بن همام الذي كان يرأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عندما كان في زيارة لليمن.