ميريام فارس تمضي عطلتها في ميكونوس

بيروت - تمضي الفنانة اللبنانية ميريام فارس أوقاتاً ممتعة برفقة شقيقيتها وصديقتها في جزيرة ميكونوس اليونانية التي اختارتها لتمضية العطلة الصيفية فيها والتي كانت قد أعلنت عنها خلال إطلالتها في برنامج "أنا والعسل".

وقد نشرت فارس مجموعة من الصور لها على خدمة "إنستغرام" تظهر فيها هي وشقيقتها ومديرة أعمالها رولا وصديقتها في عشاء يوناني تقليدي، كذلك تظهر فيها في لوكات مختلفة.

يذكر أن فارس كانت عرضة للتقليد من قبل فريق "واي فاي" خلال إطلالتها في برنامج "جلسات وناسة" فهل ستكون ردة فعل ميريام عندما تشاهد الحلقة كردة فعل أحلام أم ستكون مغايرة؟