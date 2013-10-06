الشرطة المغربية تعتقل شاب وفتاة بسبب قبلة على الفيسبوك

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إرم - (خاص) من هيا كنعان قامت الشرطة المغربية باعتقال شاب وفتاة مراهقين بسبب نشرهما صورة لهما عبر الإنترنت تظهرهما وهما يقبلان بعضهما. وقال رئيس جمعية "ريف" لحقوق الإنسان شكيب الخياري أن الشرطة اعتقلت المراهقين ووجهت لهما تهمة انتهاك الآداب العامة بسبب نشرهما صورة القُبلة عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" وتلقيهم عدد كبير من الإعجابات والتعليقات . وأضاف الخياري أن الجمعية تسعى للإفراج عنهما من خلال تنظيم اعتصام أمام مركز الشرطة في مدينة الناظور مكان احتجاز المراهقين حيث اعتبرت الجمعية أن الشرطة تتعدى على حقوق وحرية المواطنين من خلال التدخل في امورهم الخاصة وحرياتهم الشخصية .