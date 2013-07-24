العثور على تمساح في نهر بيروت

بيروت – (خاص) من هناء الرحيّم

عثر على تمساح يافع يتراوح عمره بين الثلاث والخمس سنوات عند مصب نهر بيروت لجهة البحر وهي منطقة تبعد أمتاراً قليلة عن البشر.

وكانت قد وردت معلومات عن وجود مجموعة من التماسيح في مصب نهر بيروت،وبحسب شهود عيان فإن هناك ثلاثة تماسيح كحد أدنى، أحدها بطول يتعدّى الأربعة أمتار وعرضه متر، تتواجد على أول المصب من جهة البحر.

وينتمي التمساح الذي تم العثور عليه إلى فئة تمساح النيل، وهو واحد من أكثر التماسيح خطورة في العالم، وهو مسؤول عن مئات الوفيات من البشر كل عام، وموطنه الرئيس أفريقيا.

ويُعتبر تمساح النيل ثاني الزواحف المتبقية في العالم كبراً من حيث الحجم، وعلى الرغم من قدرته على العيش في المياه المالحة، إلّا أن هذا النوع نادراً ما يتواجد فيها ويفضّل البحيرات الآسنة و ملتقى الأنهار، وأحياناً يعيش في البحر قرب الشواطئ.

ويرجح أنّ هذه التماسيح وصلت إلى لبنان بعد أن ابتاعها أحدهم وهي صغيرة، وعندما كبرت وأصبحت شرسة، قام برميها في النهر، حيث أن هناك بعض المتاجر والمحلات المتخصصة ببيع الحيوانات كانت تعرض تماسيح صغيرة للبيع بطريقة غير شرعية.