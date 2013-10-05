رونالدو يقود ريال مدريد للفوز في اللحظات القاتلة

مدريد - سجل كريستيانو رونالدو هدفاً من تسديدة اصطدمت في طريقها للمرمى بلاعب منافس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح ريال مدريد البعيد عن مستواه فوزاً مثيراً 3-2 على مضيفه ليفانتي في دوري الدرجة الاسباني لكرة القدم.

وتألق ريال في دوري أبطال اوروبا بانتصارين كبيرين على غلطة سراي وكوبنهاجن لكنه قدم مرة أخرى عرضاً سيئاً على المستوى المحلي بعد هزيمته 1-صفر أمام اتليتيكو مدريد في مطلع الأسبوع الماضي.

وتأخر فريق العاصمة مرتين في استاد سيوتات معقل ليفانتي في مدينة فالنسيا قبل أن يطلق رونالدو تسديدته بعدما وصلته الكرة من ركلة ركنية. وفي طريقها للمرمى اصطدمت الكرة بمدافع قبل أن تسكن الشباك.

ويتقاسم برشلونة واتليتيكو الصدارة بعدما انتصر كل منهما في كل مبارياته السبع ويمكنهما إعادة الفارق إلى خمس نقاط مع ريال الثالث برصيد 19 نقطة حين يلعب الأول مع ريال بلد الوليد في وقت لاحق والثاني مع سيلتا فيغو الأحد.

وتقدم ليفانتي الذي تزيد قيمة جميع لاعبيه بقليل عن ثلث المبلغ الذي دفعه ريال لضم غاريث بيل هذا الموسم وقدره 100 مليون يورو (136 مليون دولار) بهدف في الدقيقة 57 عن طريق بابا بابكر دياوارا الذي أنهى هجمة مرتدة رائعة بتسديدة في الشباك.

وبدا أن الهدف قد أيقظ لاعبي ريال ليتعادل سيرجيو راموس بعدها بأربع دقائق بتسديدة مباشرة إثر ركلة ركنية نفذها انخيل دي ماريا.

لكن ليفانتي تقدم مرة أخرى حين أطلق نبيل الزهر تسديدة مرت من بين سيقان عدد كبير من لاعبي ريال إلى المرمى في الدقيقة 86.

لكن بقي أمام ريال وقت للإثارة فتعادل البديل الفارو موراتا بتسديدة قوية من مدى قريب في الدقيقة 90 قبل أن يسجل رونالدو هدفه ويخلع قميصه فرحا بعد أن رفع حصيلته في الدوري المحلي إلى سبعة أهداف هذا الموسم.

وفي وقت سابق فشل ريال سوسيداد المشغول بدوري أبطال اوروبا في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي في الدوري المحلي بعدما خسر أمام مضيفه رايو فايكانو بهدف مقابل لا شيء.

وأحرز جوناثان فييرا الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 89 ليرفع رصيد فايكانو المتعثر أيضاً في المركز قبل الأخير إلى ست نقاط.

أما سوسيداد الذي خسر أول مباراتين له في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال فيحتل المركز الرابع عشر ولديه نقطة سبع نقاط.

وحقق إيلتشي الصاعد حديثاً فوزه الثاني هذا الموسم بتغلبه 2-1 على ضيفه اسبانيول بفضل ثنائية فيران كوروميناس في الدقيقتين 40 و74.