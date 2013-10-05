ساندرا بولوك تنتظر تكريما عن دورها في "جرافتي"

كاليفورنيا ـ أعلن القائمون على جوائز أفلام هوليوود، عن نيتهم تكريم الممثلة ساندرا بولوك هذا العام، ومنحها جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "جرافتي".

وذكر المشرف على الجائزة، أن ساندرا استطاعت إقناع الجمهور والسيطرة على الشاشة من خلال المشاهد الكثيرة التي ظهرت بها وحدها في الكادر، مما يدل على أن ساندرا من أقوى ممثلات هوليود من حيث الأداء التمثيلي.

وتلعب ساندرا بولوك، في الفيلم، دور ريان ستون، وهي مهندسة طبية ماهرة في أول مهمة لها بمكوك الفضاء، مع رائد الفضاء المخضرم مات كوالسكي "يلعب دوره جورج كلوني"، كقائد للمكوك في آخر رحلة له قبل تقاعده، ولكن رحلة الفضاء الروتينية تتعرض لكوارث ويتم تدمير المكوك، ليصبح كوالسكي وستون وحدهما، حيث لا يمكنهما التواصل إلا مع بعضهما فقط وهما في هذا الظلام الدامس.

الصمت المحيط بهما يصم الآذان ويخبرهما بأنهما فقدا أي صلة بالأرض، وأي فرصة للإنقاذ، وبينما يتحول الخوف إلى حالة من الذعر، كل جرعة من الهواء تستنفذ ما تبقى لهما من أكسجين قليل، والطريقة الوحيدة للعودة إلى الوطن قد تكون بالتوغل أكثر في الفضاء المرعب.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز أفلام هوليوود لهذا العام في 21 أكتوبر/تشرين الاول المقبل، بفندق هيلتون بكاليفورنيا.