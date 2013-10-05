مانشستر سيتي يهزم إيفرتون والحكم يثير الجدل

لندن - (خاص) من نورالدين ميفراني
شهد لقاء مانشستر سيتي وإيفرتون والذي انتهى بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدف، احتجاجاً قوياً للفريق الزائر على حكم اللقاء مويس الذي منح ضربة جزاء في الدقيقة 68 للفريق المضيف بعد دفعة بسيطة من كولمان على زاباليتا وجاء منها الهدف الثالث الذي أنهى اللقاء.
وكان الحكم قد رفض منح ركلة جزاء لإيفرتون في الدقيقة 41 والنتيجة متعادلة بهدف لمثله بعدما قام ناستازيك بدفع لوكوكو في لقطة مشابهة لضربة الجزاء.
ومنح الحكم 9 بطاقات صفراء في اللقاء 5 منهما للفريق لمانشستر سيتي و4 لإيفرتون.
وسجل لوكوكو الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة 16 لكن الإسباني نيغريدو أدرك التعادل في الدقيقة 17 لمانشستر سيتي قبل أن يضيف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 45، ويسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء بمساعدة الحارس الأمريكي هاوارد الذي تمكن من دفع الكرة بيده لكنها اصطدمت بالعارضة وعادت لتصدم ظهره وتدخل المرمى في الدقيقة 68.