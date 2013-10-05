مانشستر سيتي يهزم إيفرتون والحكم يثير الجدل

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الحكم الإنجليزي يمنح مانشستر سيتي ضربة جزاء في الدقيقة 68 بعد دفع على زاباليتا ويرفض منحها لإيفرتون على نفس الخطأ على لوكوكو في الدقيقة 41.