نجوم برشلونة يشاركون عشاقهم لحظاتهم الحميمية مع أبناءهم

الرباط- (خاص) من نورالدين ميفراني

نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي على صفحاته في المواقع الإجتماعية مجموعة صور يلعب خلالها مع إبنه تياغو واصفا إياه بملك المنزل، كما نشر الإسباني سيسك فابريغاس صورة له مع إبنته وأخته مؤكدا أنه يحبهما كثيرا.

ونشر الحارس فيكتور فالديز صور له في المستشفى أثناء ولادة إبنته الجديدة وظهر لابسا قبعة عليها شعار برشلونة.

والظاهر أن نجوم برشلونة إختاروا نشر صور أبناءهم في وقت واحد لمشاركة أنصارهم لحظاتهم الحميمية في المنزل، و هو إجراء يزيد من شعبيتهم وسط عشاق كرة القدم الذين في الغالب يحترمون اللاعبين الذين يملكون حياة أسرية مستقرة.

ولا يعاني لاعبو برشلونة من فضائح النساء كثيرا حيث إقتصرت هذه الفضائح على المدافع جيرار بيكيه ولاعب الوسط سيسك فابريغاس، قبل أن يتزوج بيكيه من رفيقته الفنانة شكيرا وفابريغاس من صديقته اللبنانية.