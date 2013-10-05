مويس ينضم لمناهضي إقامة مونديال قطر في الصيف

القاهرة- (خاص) من أحمد نبيل

يعتقد مدرب مانشستر يونايتد ديفيد مويس أنه لا خيار أمام الفيفا سوى تغيير موعد كأس العالم في قطر عام 2022 الذي أثار الكثير من الجدل من الصيف إلى الشتاء.

وأثيرت الكثير من المخاوف من إحتمالية تعرض صحة اللاعبين المشاركين في البطولة إضافة إلى الجماهير المصاحبة لمنتخباتها إلى الخطر بسبب درجات الحرارة التي تزيد عن 40 درجة مئوية خلال الصيف في هذه الدولة الخليجية، والتي أُثير حولها كذلك العديد من المزاعم المتعلقة بإساءة معاملة العمالة الوافدة إليها خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن المعروف أن اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم تناقش العرض المثير للجدل والذي يقضي بتخطي التقاليد المتبعة وتغيير موعد البطولة وذلك كحل لتفادي درجات الحرارة المرتفعة، وهي الخطة التي سيلزم معها تغيير إجباري لمواعيد بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال المدير الفني عن مدى تأثير هذه الخطة على بطولة الدوري الممتاز: "بكل تأكيد سوف يكون هناك حاجة لتعديل المواعيد خلال السنة التي تسبق البطولة والسنة التي تليها، لن يكون هناك أي خيار آخر سوى تعديل موعد البطولة".

وأضاف : "أنا على يقين من أن المسؤولين عن بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز وباقي الدوريات الأخرى قد بدأوا بالفعل في العمل على هذا الأمر والتفكير فيه. الأمر يبدو كما لو أن هناك تغييرًا قادمًا في الطريق".

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حملة إستشارات من أجل تغيير موعد مونديال قطر 2022 إلى الشتاء بحسب ما ذكر رئيسه السويسري جوزيف بلاتر الجمعة.

وقال بلاتر: "قررت اللجنة التنفيذية في فيفا إطلاق مشاورات لجميع الفرقاء (دوريات ولاعبون وأندية واتحادات) حول موعد مونديال قطر 2022، وأي قرار حول تغيير المواعيد لن يصدر قبل نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل.

وأختتم مويس تصريحاته قائلا : "إذا ما أُقيمت البطولة في كانون الثاني/يناير فربما تكون البديل عن العطلة الشتوية، سيكون من نتيجة هذا التغيير أن تطول البطولات كما أنه سيكون هناك المزيد من الملحقات. ربما نكون في حاجة إلى إلغاء مباريات الإعادة في كأس الاتحاد وكذلك تقليل عدد مباريات كأس الرابطة ".