مخرج فيلم "ديانا": لست نادما رغم الانتقادات اللاذعة

لندن ـ قال مخرج فيلم ديانا اوليفر هيرشبيغل إنه "لا يشعر بالندم" بالرغم من سوء استقبال الجمهور في بريطانيا للفيلم.

واضاف هيرشبيغل أن الانتقادات اللاذعة التي وجهت للفيلم كانت "محزنة جدا، لكن حينما تصنع فيلما فإنك لا تفكر في ردود الفعل".

وكانت صحيفة ديلي تليغراف انتقدت الفيلم وقالت إنه "سيء للغاية لدرجة غير مألوفة"، في حين وصفته صحيفة ميرور بأنه "رديء وكئيب".

واعترف هيرشبيغل، في تصريحات لـ "بي بي سي"، بأن المراجعات الانتقادية تسببت في نفور الجمهور عن الفيلم، لكنه لا يزال يأمل في أن "يحسم الناس أمرهم".

وأضاف "في جميع الأماكن الأخرى التي افتتح فيها الفيلم، في بولندا وجمهورية التشيك وتركيا وسلوفاكيا، كان هناك أداء قوي جدا".

لكنه استطرد قائلا "أعتقد بالنسبة للبريطانيين فإن (فيلم) ديانا لا يزال تجربة مزعجة لم يتكيفوا بعد معها".

ويروي الفيلم الذي تؤدي فيه ناعومي واتس دور البطولة السنوات الأخيرة من حياة الأميرة ديانا مع تركيز على علاقتها بجراح القلب حسنات خان وهو الدور الذي يؤديه في الفيلم نافين اندروز نجم مسلسل "لوست".

وفي أول عطلة أسبوعية عرض فيها "ديانا"، جاء الفيلم في المرتبة الخامسة في بريطانيا بأيرادت في شباك التذاكر بلغت 623 ألف جنيه استرليني، لكنه تراجع هذا الأسبوع إلى المستوى التاسع.