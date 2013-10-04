السعودية تدعو لتحرّي هلال ذي الحجة ابتداء من السبت

الرياض - أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (و.ا.س) أنّ المحكمة العليا بالمملكة ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1434هـ ، الموافق الخامس من شهر تشرين أول/أكتوبر عام 2013.

وأضاف البيان أن "المحكمة العليا ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بالأمر لما فيه من التعاون على البر والتقوى، واحتساب الأجر والمثوبة بالمشاركة فيه، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.