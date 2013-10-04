أول مولود تستقبله قرية إيطالية منذ 67 عاماً

روما – استقبلت قرية "ليسا" الإيطالية البالغ عدد سكانها 6 أفراد فقط أول مولود لها منذ 67 عاماً!.

وكان "ميشال وسابرينا إيسيلا" ، والدا الطفل، قد اختارا هذه القرية التي تقع في تلال لينغوريان ريفييرا قبل 5 سنوات، لأنهما أحبا الغابات في المنطقة.

وقالت سابرينا، وهي معلمة مدرسة متوسطة في قرية مجاورة، إنها وزوجها لم يرغبا في تأسيس عائلة في زحمة المدينة.

وأضافت سابرينا أنها وزوجها يتحدران من ميلان "وقد اكتشفنا هذا المكان وقررنا تغيير حياتنا".

وشكل الطفل المولود حديثاً واسمه "فرانشيسكو" فرحة لسكان القرية الذين لا يتجاوز عددهم الـ 6 حيث يعتبر الأول في القرية شبه المهجورة منذ 67 سنة، واعتبروه "بارقة أمل".