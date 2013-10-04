نادال يقترب من العودة لصدارة الترتيب العالمي

مدريد - (خاص) من نورالدين ميفراني

بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانياً على العالم نصف نهائي دورة بكين الدولية لمحترفي التنس بعد تخطيه في ربع النهائي الإيطالي فابيو فونيني المصنف 19 على العالم بجولتين لواحدة في دور الربع نهائي في مقابلة مثيرة.

وتأخر الإسباني بسهولة في المجموعة الأولى ب2-6، ثم واصل الإيطالي تفوقه في نصف فترة المجموعة الثانية وكان متقدما ب1-4 و يملك فرصة كسر إرسال نادل لكن القوة الذهنية للإسباني مكنته من الفوز باللعبة وبعدها لم يخسر سوى لعبة واحدة ليفوز بالمقابلة 2-6 و 6-4 و 6-1 ويبلغ نصف النهائي ليواجه الفائز من الأمريكي إيسنر والتشيكي توماس بريديش.

ولم يعد يفصل الماتادور الإسباني سوى حطوة واحدة لاستعادة الصدارة العالمية حيث يكفيه بلوغ نهائي البطولة حتى لو فاز بها الصربي نوفاك جوكوفيتش المتصدر الحالي للترتيب العالمي، وقد يصعد للصدارة دون حاجة لبلوغ النهائي لو فشل نوفاك في الفوز باللقب.

وقدم الإسباني رافائيل نادال موسماً رائعاً بعد عودته من إصابة في الركبة حيث فاز بلقبين كبيرين هما رولان غاروس و أمريكا المفتوحة، وكانت بطولة ويمبلودن النقطة السوداء الوحيدة في السنة حيث غادرها من الدور الأول.

وأصبحت صدارة الترتيب العالمي مسألة وقت فقط للإسباني حيث سينهي السنة في الصدارة مهما كانت النتائج في بكين، لكونه لا يدافع عن أي نقط حتى فبراير/شباط من السنة القادمة عكس الصربي نوفاك جوكوفيتش المطالب بالدفاع عن نقط عديدة.