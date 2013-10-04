الوطن السعودية: حجاج فلسطين ضحية خلافات فتح وحماس

الرياض - قالت صحيفة الروطن السعودية إن أطرافاً سياسية في غزة ورام الله تستخدم الحجاج الفلسطينيين طعماً لتسجيل نقاط في اللعبة السياسية الدائرة بين فتح وحماس منذ سنوات.

وأشارت إلى أن حركة حماس تتهم السلطة الفلسطينية والمخابرات تحديداً بأنها سلمت السلطات المصرية قائمة تحوي 93 اسماً لمنعهم من السفر عبر معبر رفح لأنهم ينتمون إلى الحركة، في المقابل تستنكر حركة فتح ممارسات حماس التي تقول إنها "قمعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، والتي وصلت إلى السماح لأعضاء حماس فقط بأداء فريضة الحج، ومنع الطلاب من السفر إلى جامعاتهم لإكمال دراستهم.

وتشدد الصحيفة على أن مثل هذه الممارسات "غير المسؤولة من أي طرف، لا يمكن أن تكون مقبولة أو مبررة، مهما كانت الأسباب، فأداء فريضة الحج أمر إلهي يتوجب على جميع السلطات والهيئات الرسمية وغير الرسمية التعاون من أجل المساعدة على تنفيذه وأدائه دون أي تردد أو عذر. أما الخلافات السياسية بين الأطراف المتصارعة منذ سنوات، بين السلطة الفلسطينية وحكومة غزة المقالة، فيجب ألا تكون سبباً في منع أناس نووا زيارة بيت الله الحرام تلبية لأوامره، أو إعاقتهم عن تحقيق هذا الفرض الذي انتظره كثير منهم سنوات طويلة".